حوار - فينيسيوس يتحدث عن طفولته القاسية.. وحلم التتويج بالكرة الذهبية

كشف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن القسوى التي عاشها كطفل في أحد الأحياء الفقيرة بالبرازيل قبل احتراف كرة القدم، كما كشف عن حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية هو أو أحد اللاعبين في ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأجرى فينيسيوس حوارا مطولا مع صحيفة "فرانس فوتبول" والتي تقدم جائزة الكرة الذهبية في كل عام.

وقال فينيسيوس في الحوار: "لم تمر ثلاثة أيام طوال حياتي بدون ممارسة كرة القدم سواء كنت في إجازة أو لا، عندما كنت صغيرا كنت أذهب لأي مكان لألعب وفي عمر 8 سنوات كنت أتمنى أن أسير على درب نيمار وكان والدي يتركني لألعب في الشارع".

وعن طفولته قبل كرة القدم قال: "عائلتي عانت كثيرا لأننا لم نكن نملك أي شيء وقرر والدي العمل خارج الحي عندما كان عمري 5 سنوات ولكن هذا لم يكن كافيا ولذلك قررت عائلتي التوقف عن الحياة من أجل حلمهم لكي يتحقق حلمي أنا ويمكن القول إن الدين قد رد اليوم ولكن الأمر يحدث لآخرين أيضا والبعض يخسر جميع النقود التي يمتلكها وحتى التي لا يمتلكها والحمد لله لأن أخي الصغير لم يتعرض لنفس الظروف، ولم أعرف ما فعلته وأنا صغير بالتحديد ولكنني كنت أحلم فقط بكرة القدم".

وأكمل "لقد تربيت في حي خطير وكان هناك قط طرق وأسلحة في كل مكان، هو أحد أسوأ الأحياء في ريو دي جانيرو ولكن الناس كانوا يقضون وقتهم في لعب كرة القدم وكان لدي الأصدقاء المناسبون وتمكنت من اتباع المسار الذي أريده وكان لدي موهبة في كرة القدم ولكن لا يملك الجميع ذلك الحظ وهناك من يسلك الطرق المحظورة بدافع الضرورة وعلى كل حال كنت سعيدا هناك وأقمت صداقات ستدوم مدى الحياة".

واستمر "علاقتي مع كارلو أنشيلوتي كوالد وابنه هو يقول لنا كل شيء والفضل يعود له في مواجهتي للحظات التي لم أكن مستعدا فيها بشكل جيد ودائما يدعمني ويحاول أن يشعرني بالهدوء ويريد مساعدة اللاعبين الصغار جميع هذه الأشياء تجعله شخصية جميلة".

وتابع "أرغب في البقاء بريال مدريد طوال مسيرتي بالكامل ولكن نادي حياتي هو فلامنجو ووعدت والدي بالعودة إليه في يوما ما وسأفي بذلك الوعد".

وعن اللاعب الأفضل في ريال مدريد قال مازحا: "في السابق كنت سأقول كريم بنزيمة بنسبة 100% وبعد رحيله سأقول بنزيمة أيضا لأن ذلك سيبعد الغيرة عن الآخرين".

وشدد "بيلينجهام أصبح جزء من العائلة نحن سعداء بالتعاقد معه، لقد كنت أتواصل معه لعدة أشهر وقلت له إن ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم والفريق بالكامل يحبه، هو يسجل الأهداف ويحب النادي واختار الفريق الأفضل".

وعن إمكانية التعاقد مع مبابي قال: "موقف مبابي مختلف، بيلينجهام كنا نعرف أن بإمكانه الرحيل عن دورتموند في الصيف الماضي وكان من الرائع انضمامه ولكن أيضا الجميع يريد اللعب مع مبابي وأتمنى أن ينضم إلينا في يوم من الأيام لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وربما الأفضل اليوم لديه مستوى مختلف عن الباقية".

وأضاف "قلت إن الدوري الإسباني مملوك للعنصريين لأن ما حدث في مباراة فالنسيا كان في الجولة الـ 35 ولكنني عانيت من العنصرية في كل مباراة خارج الملعب وتحدثت مع رابطة الدوري ولم يحدث أي اختلاف ولكنهم أظهروا رد فعل فقط بعد أن التفتت أنظار العالم نحو الدوري، أعلم إنني لن أجعل إسبانيا أو العالم خاليان من العنصرية ولن أغير التاريخ ولكن قد أغير بعض الأشياء لكيلا يتعرض الناس في المستقبل لنفس المواقف".

وأتم "التتويج بالكرة الذهبية؟ لننتظر، مثل بنزيمة لقد صنع الكثير من الأهداف لكريستيانو وكان رونالدو هو من يحصل على الجوائز ولكن بنزيمة توج بها في النهاية، في الناهية لزملائي دور كبير ومهم في ذلك الأمر قد أسجل 60 هدفا ولكن لا نتوج بالألقاب كيف إذن سأتوج بالكرة الذهبية بدون أن يحقق فريقي أي شيء؟ اعتقد أننا جميعا نعمل معا وفي النهاية مثل مودريتش وبنزيمة واحد من فريقنا سيتوج بالكرة الذهبية هذا حلمنا".