مادويكي لاعب تشيلسي: أشاهد مبابي وصلاح لأتحسن وأسجل الأهداف

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ليدز

يشاهد نوني مادويكي لاعب تشيلسي لقطات لكيليان مبابي ومحمد صلاح نجمي باريس سان جيرمان وليفربول ليُحسن من مستواه ويستطيع تسجيل الأهداف.

نوني مادويك

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتحدث مادويكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "يجب أن أضيف لأسلوب لعبي تسجيل الأهداف السهلة أو من لمسة واحدة، هذا ما أحاول التحسن فيه".

وواصل "أعمل بجد لتطوير اللمسة الأخيرة، أعرف أنني أتمتع بالسرعة لكن أحيانا يجب أن أتحلى بالهدوء في اللحظة الأخيرة وألتقط أنفاسي ومن ثم أسدد".

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ويعمل مادويكي مع جيمس رايدر محلل أداء المنتخب الإنجليزي عن قرب لتحسين مستواه.

وقال اللاعب الإنجليزي الشاب: "محلل الأداء يجعلني أشاهد لقطات لمبابي وصلاح لذا أشاهدهما كثيرا".

وأردف "إن الأمر يتعلق بالطريقة التي يتبعون بها تمريراتهما داخل منطقة الجزاء، أو عندما يتواجد زميل لهما في منقطة الجزاء فهما يتواجدان بالقرب مما يحدث دائما لاستباق الغير".

ولم يبدأ مادويكي أي مباراة حتى الآن في الموسم الجاري مع تشيلسي بشكل أساسي.

وسجل مادويكي هدفا وحيدا مع تشيلسي خلال أربع مباريات شارك فيهم في الموسم الجاري.

صلاح تشيلسي مبابي مادويكي
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