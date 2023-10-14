أس تكشف قصة مكالمة الثلاث ساعات بين جوارديولا وبيلينجهام لإقناعه بمانشستر سيتي

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

حاول بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إقناع جود بيلينجهام بالانضمام لفريقه قبل انتقاله إلى ريال مدريد خلال مكالمة استمرت لثلاث ساعات.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها تفاصل تلك المكالمة.

وأوضح التقرير أن عرض مانشستر سيتي المالي لضم بيلينجهام كان أكبر بكثير مما قدمه ريال مدريد، سواء لبروسيا دورتموند أو اللاعب.

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لكن زيارة عائلة بيلينجهام لمقر ريال مدريد ساهمت بشكل كبير في قرار اللاعب الإنجليزي في النهاية.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا استخدم أسلوبا عاطفيا لإقناع بيلينجهام باختيار سيتي إذ أخبره بأنه سيلعب أمام مواطنيه الذين يحترمونه.

هذا بالإضافة للقيمة المادية الأعلى للعب في سيتي مع توقعات كبيرة بنجاحه في الدوري الإنجليزي أكثر من الإسباني.

كما سلط جوارديولا الضوء على أن سيتي يعيش فترة انتصارات فيما أن هناك حقبة تنتهي في ريال مدريد بعد فترة رائعة.

لكن جوارديولا فهم خلال المكالمة أن بيلينجهام اتخذ قراره بالفعل بالانضمام إلى ريال مدريد، لذا تمنى له التوفيق وكان بمثابة رجل نبيل في الهزيمة.

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2029.

وسجل صاحب الـ20 عاما 10 أهداف وصنع ثلاثة في 10 مباريات خاضها مع اللوس بلانكوس.

ريال مدريد مانشستر سيتي جوارديولا بيلينجهام
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