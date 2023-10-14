ميدياما الغاني: الفارق بيننا وبين الأهلي هو المال

يؤمن باتريك أكوتو مدير الإعلام في ميدياما الغاني أن الفارق بين ناديه وبين منافسه في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي، هو المال فقط.

وتحدث أكوتو لموقع "غانا ويب" الغاني قائلا: "نحن نتحدث عن كبار الأندية، والفارق بيننا وبينهم هو المال فقط".

وأضاف "عندما تمتلك المال فيمكنك جذب اللاعبين المميزين، وتستطيع الحصول على بنية تحتية أفضل".

وأردف "لذا الأمر حقا يتعلق بالمال، وأي شيء أبعد من ذلك هو خيالي، لهذا نحن نتواصل مع الشركات الغانية لمساعدتنا".

ويتواجد ميدياما في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي وشباب بلوزداد ويانج أفريكانز.

ولم يسبق للفريق الغاني التواجد مطلقا في دور المجموعات من دوري الأبطال.

فيما بلغ في سنة 2016 دور المجموعات من الكونفدرالية ولكنه ودع البطولة من خلال تلك المرحلة.