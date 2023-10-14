شباب بلوزداد يحذر نفسه والأهلي.. ومدرب الزمالك الأسبق يقود الفريق

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

حذر عبد القادر شنيوني المتحدث الإعلامي لشباب بلوزداد الجزائري ناديه ومنافسه الأهلي من المفاجآت في دوري أبطال إفريقيا.

ويقع شباب بلوزداد والأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

وقال المتحدث الإعلامي لشباب بلوزداد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عن المجموعة: "الأهلي هو المرشح الأول للتأهل من تلك المجموعة، أما نحن نظرا للوجوه الجديدة في الفريق ونظرا للإمكانات المادية والفنية فنحن مرشح للتأهل رفقته".

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واستدرك "لكن يجب التحذير من الاعتماد على هذا فكرة القدم الإفريقية تطورت كثيرا".

وأوضح عبد القادر شنيوني سبب تحذيره قائلا: "لذا لا يمكن أن نقول إن الأهلي وبلوزداد مرشحان بقوة بل هما مرشحان فقط أمام فرق بإمكانها صنع المفاجأة".

وعن طموح فريقه قال: "نحن بطل الجزائر أربع سنوات متتالية ووصلنا لثلاث سنوات متتالية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لذا الآن طموحنا كبير".

وبسؤاله عن سبب إقالة المدرب سفين فاندنبروك أوضح "بالنسبة لسفين فاندنبروك التحق بالفريق في شهر يوليو الماضي وفي البداية كان لا يعرف اللاعبين ولا إمكانياتهم وكان أمامه مهلة ولو أنها قصيرة وحظينا ببداية صعبة للموسم الجاري معه وأصبحت الأمور أصعب معه".

وعن المدرب الجديد للنادي قال: "المدرب البرازيلي الأسبق للزمالك باكيتا هو من سيتولى قيادة الفريق وفاز بالدوري في سنة 2019 وقادنا لأول مرة حتى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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