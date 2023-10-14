بمشاركة ديانج.. مالي تفوز على أوغندا

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

تغلب منتخب مالي على أوغندا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

مالي

سجل هدف المباراة الوحيد لاسين سينايوكو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي ف المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

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ويلعب منتخب مالي مباراة ثانية أمام السعودية في 17 أكتوبر الجاري.

ووقع منتخب مالي في المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 رفقة تونس وجنوب إفريقيا وناميبيا.

فيما يلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب مالي أليو ديانج
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