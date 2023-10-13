تصفيات يورو 2024 - بلجيكا تحجز بطاقة التأهل للمرة السابعة في تاريخها

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

تأهل منتخب بلجيكا إلى نهائيات يورو 2024 للمرة السابعة في تاريخه بعدما حقق فوزا مثيرا خارج القواعد على النمسا بنتيجة 3-2.

وأصبح منتخب بلجيكا ثالث المتأهلين بعد فرنسا والبرتغال، بعدما رفع رصيده لـ 16 نقطة في الصدارة من 6 مباريات.

بينما تكبد منتخب النمسا هزيمته الأولى في التصفيات وتوقف رصيده عند 13 نقطة من 6 مباريات.

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ولا زال منتخب السويد يأمل في الإبقاء على حظوظه إذ يمتلك 6 نقاط من 5 جولات ولابد أن ينتصر في مبارياته المتبقية مع تعثر النمسا لخطف بطاقة التأهل الثانية.

وتقدم الشياطين الحُمر بفضل هدف دودي لوكباكيو في الدقيقة 12 والتي انتهت بها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف لوكباكيو الهدف الثاني له ولبلجيكا في الدقيقة 55.

وعزز روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 58 بعد بينية رائعة من جيرمي دوكو.

وقلص كونراد لايمر النتيجة بهدف للنمسا في الدقيقة 73، وبعد 5 دقائق تعرض أمادو أونانا لاعب وسط بلجيكا للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

واستغل أصحاب الأرض النقص العديد وسجل البديل مارسيل سابيتزر هدفا من علامة الجزاء في الدقيقة 84.

بلجيكا النمسا تصفيات يورو 2024
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