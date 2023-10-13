بلماضي: منتخب مصر هو الاختبار الذي نبحث عنه

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

جمال بلماضي مدرب الجزائر

أوضح جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر أن مواجهة منتخب مصر هو الاختبار الذي يبحث عنه.

ويلتقي منتخب مصر والجزائر وديا يوم الإثنين المقبل في الإمارات استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم إفريقيا 2023.

وقال بلماضي عبر قناة النهار الجزائرية قبل السفر لمواجهة مصر وديا في الإمارات: "منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس أمم إفريقيا وبلغ ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

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وشدد "مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الاختبار الذي نبحث عنه".

وأتم "أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب".

وفاز منتخب مصر على زامبيا وديا بنتيجة 1-0 فيما فاز منتخب الجزائر على كاب فيردي بنتيجة 5-1.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري للمرة الـ 30 تاريخيا بين وديا ورسميا.

وحقق منتخب مصر الفوز في 8 مباريات وفاز منتخب الجزائر في 10 وتعادلا في 11 مباراة.

وجاءت نتائج قرعة أمم إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

مصر الجزائر جمال بلماضي
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