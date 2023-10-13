فوز مانشيني الأول يتأجل.. كنو يمنح السعودية تعادلا مثيرا مع نيجيريا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

السعودية

تعادل منتخب السعودية مع نيجيريا بهدفين لكل فريق ضمن المباريات الودية الدولية المقامة في توقف شهر أكتوبر.

تقدم المنتخب السعودي بهدف سلمان الفرج في الدقيقة 60.

وتعادلت النسور الخضراء بهدف عكسي من عبد الإله العمري في الدقيقة 73.

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وفي الدقيقة 81 تقدم كيليتشي إياناتشو مهاجم ليستر سيتي لصالح نيجيريا.

وأخيرا في الدقيقة 100، أدرك محمد كنو هدف التعادل للصقور الخضر.

بذلك يظل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية بلا فوز في مهمته الجديدة.

وكان الأخضر قد خسر أمام كوستاريكا 3-1 وكوريا الجنوبية 1-0 في توقف سبتمبر الماضي.

ويلعب منتخب السعودية مباراة ودية ثانية مع مالي في 17 أكتوبر، قبل أن يبدأ تصفيات قارة آسيا لكأس العالم بمواجهة الأردن في نوفمبر القادم.

منتخب السعودية منتخب نيجيريا
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