فوز مانشيني الأول يتأجل.. كنو يمنح السعودية تعادلا مثيرا مع نيجيريا

تعادل منتخب السعودية مع نيجيريا بهدفين لكل فريق ضمن المباريات الودية الدولية المقامة في توقف شهر أكتوبر.

تقدم المنتخب السعودي بهدف سلمان الفرج في الدقيقة 60.

وتعادلت النسور الخضراء بهدف عكسي من عبد الإله العمري في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 81 تقدم كيليتشي إياناتشو مهاجم ليستر سيتي لصالح نيجيريا.

وأخيرا في الدقيقة 100، أدرك محمد كنو هدف التعادل للصقور الخضر.

الأخضر السعودي 🇸🇦 يتعادل أمام ضيفه نيجيريا 2-2 في أولى ودياته في البرتغال - شاهد أهداف اللقاء ⚽️#السعودية_نيجيريا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/BbNsiM92gg — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 13, 2023

بذلك يظل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية بلا فوز في مهمته الجديدة.

وكان الأخضر قد خسر أمام كوستاريكا 3-1 وكوريا الجنوبية 1-0 في توقف سبتمبر الماضي.

ويلعب منتخب السعودية مباراة ودية ثانية مع مالي في 17 أكتوبر، قبل أن يبدأ تصفيات قارة آسيا لكأس العالم بمواجهة الأردن في نوفمبر القادم.