طريق الأهلي - تقرير: صنداونز يحصل على الموافقة للمشاركة في الدوري الإفريقي

حصل نادي صنداونز على الموافقة للمشاركة في الدوري الإفريقي في نسخته الأولى بعد إقامة اجتماع لرؤساء الأندية الـ 32 في جنوب إفريقيا لبحث الأمر.

وبحسب موقع "idiskitimes" الجنوب إفريقي فإن هناك رئيس واحد فقط أبدى اعتراضه على القرار مقابل موافقة 31 رئيس آخر بالإضافة لرئيس رابطة الدوري الجنوب إفريقي.

وهُددت مشاركة صنداونز في البطولة الإفريقية الجديدة بسبب تعارض مواعيدها مع المسابقات المحلية للفريق والتي ستتسبب في تأجيل عدة مباريات للفريق والمنافسين محليا.

وكان جزء من الاعتراضات هو عدم تواصل اللجنة المنظمة لدوري الإفريقي في كاف مع اللجان المحلية في ظل ازدحام الموسم على مستوى الفرق والمنتخب في جنوب إفريقيا.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي أعلن رفضه للتواصل مع الاتحاد المحلية بشكل مباشر نظرا لتعامل هيئات الاتحاد الإفريقي مع الأعضاء وفي تلك الحالة اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم.

ومن المحتمل إعادة جدول عديد المباريات للفريق محليا، خلال مدة بطولة الدوري الإفريقي بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ صنداونز مشواره مع بترو أتليتكو الأنجولي وبذلك سيتم تأجيل مباراة الفريق ضد جالاكسي لموعد لاحق.

وسبق أن أشار تقرير لـ "sabcsport" الجنوب إفريقية أن صنداونز ربما يُجبر على المشاركة بفريقين مختلفين في البطولتين.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر