بركلات ترجيح مثيرة.. قطر تهزم العراق وتتأهل لنهائي البطولة الرباعية

تغلب منتخب قطر على العراق في أولى مباريات الدورة الرباعية الودية المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفاز العنابي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد أن أهدر ركلتين وأهدر المنتخب العراقي 3 ركلات.

وبدأ المنتخب القطري بتشكيل مكون من: مشعل برشم - بسام الراوي - طارق سلمان - أحمد سهيل - أحمد همام - كريم بوضياف - أحمد فتحي - عبد العزيز حاتم - المعز علي - أكرم عفيف - يوسف عبد الرزاق.

فيما دفع منتخب العراقي بكل من: أحمد باسل - مصطفى سعدون - ريبين سولاقا - علي عدنان - ميرخاس دوسكي - إبراهيم بايش - أسامة رشيد - بشار رسن - أمجد عطوان - علي جاسم - أيمن حسين.

وتقام البطولة الودية الرباعية في الأردن بين منتخبها ومنتخبات قطر والعراق وإيران.

بذلك يتأهل منتخب قطر إلى النهائي، بينما يلعب العراق ضد الخاسر من المباراة التالية على تحديد المركز الثالث.

يذكر أن منتخب قطر يقوده البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.