كافو يستعد لمقاضاة روما والخطوط القطرية ويطلب تعويض مادي ضخم

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

كافو

يستعد كافو لمقاضاة روما والخطوط الجوية القطرية بسبب انتهاك حقوق الصور.

وحسب صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية فأن الأسطورة البرازيلية قرر أن يقاضي روما والخطوط الجوية القطرية وطلب تعويض مادي كبير.

وذكرت الصحيفة أن كافو يطالب بما يقرب 12 مليون يورو بسبب انتهاك حقوق صوره من جانب روما والشركة القطرية.

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وحاول كافو أن يحل الأمر بطريقة ودية طوال أربعة أعوام دون اللجوء للقضاء، ولكن لم يتمكن من ذلك.

وكان كافو قد وافق على الظهور في مقطع فيديو في 2019 كجزء من شراكة الخطوط الجوية مع روما قبل أن تنتقل ملكية النادي إلى الأمريكي دان فريدكين.

ولعب كافو في صفوف روما منذ عام 1997 إلى 2003 وتوج ببطولتي الدوري والسوبر الإيطالي قبل أن ينتقل إلى ميلان في صفقة انتقال حر.

وفاز رفقة منتخب البرازيلي مرتين ببطولة كأس العالم 1994 و2002، بالإضافة إلى كوبا أمريكا 1996-1997، و1998-1999.

كافو روما الدوري الإيطالي ميلان
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