تقرير: لاعب جديد.. التحقيق مع زاليفسكي بسبب أزمة المراهنات في إيطاليا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

زاليفيسكي

تتوالى التحقيقات في إيطاليا بسبب أزمة المراهنات التي يشهدها الدوري الإيطالي خلال الأيام الأخيرة.

وانضم البولندي نيكولا زاليفسكي لاعب روما لقائمة التحقيقات بسبب المراهنات والتي ضمت كل من: نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس وساندرو تونالي لاعب ميلان السابق ونيوكاسل الحالي ونيكولو زانيولو لاعب روما السابق وأستون فيلا الحالي.

وحسب فابريزيو كورونا الصحفي الإيطالي فأن التحقيقات بدأت مع زاليفسكي بسبب الدخول في المراهنات.

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وأمر المدعي العام بالتحفظ على هواتف اللاعب لمراقبتها والبحث في الرسائل الخاصة باللاعب.

ويواجه الظهير الأيسر خطر الإيقاف لثلاثة أعوام وغرامة مالية إذا ثبت شروعه في إجراء مراهنات.

وتواجدت الشرطة الإيطالية أمس الخميس في مقر تدريبات المنتخب الإيطالي للتحقيق مع زانيولو وتونالي وتم استبعاد الثنائي من قامة المنتخب.

ويلعب حاليا زانيولو في أستون فيلا الإنجليزي، فيما يلعب تونالي لصفوف نيوكاسل الإنجليزي، وفي حال تطبيق عقوبات على الثنائي ستطبق عليهما في البطولات التابعة لفيفا ويويفا.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانا كشف فيه خروج الثنائي من معسكر المنتخب والعودة لناديه ولن يشاركا في مواجهتي مالطا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 7 نقاط بعدد مباراة أقل عن أوكرانيا.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ولم يحقق منتخب مالطا أي نقطة من 5 مباريات.

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