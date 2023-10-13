الكوارث تتوالى على برشلونة.. إصابة بالدي قبل الكلاسيكو

أعلن برشلونة عن إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي أثناء تواجده في تدريبات منتخب إسبانيا اليوم الجمعة.

وكشف برشلونة أن بالدي يعاني من آلام عضلية، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وشدد بيان البلوجرانا أن عودة الظهير الأيسر للمشاركة في المباريات تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة.

ويعاني برشلونة من كثرة إصابات لاعبيه قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر المقبل.

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويضم برشلونة قائمة من لاعبين مصابين ومهددين أيضا بعدم اللعب ضد ريال مدريد مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ورافينيا وبيدري وجول كوندي وجافي.

وبسبب كثرة الإصابات فحسب صحيفة "آس" الإسبانية فتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني يضغط بقوة لقدوم فيتور روكي في يناير المقبل خاصة بعد إصابة ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن غريمه ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط.