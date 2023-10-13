بمشاركة معلول.. تونس تخسر من كوريا الجنوبية برباعية وديا
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 17:04
كتب : FilGoal
خسر منتخب تونس بنتيجة 4-0 أمام نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وآسيا مطلع العام المقبل.
علي معلول
النادي : الأهلي
وتعد تلك الخسارة الثانية لنسور قرطاج في 2023 بعدما خسروا من غينيا الإستوائية في يونيو الماضي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
اللقاء شهد مشاركة علي معلول في التشكيل الأساسي وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين المنتخبين.
وفي الشوط الثاني سجل الشمشمون الكوري 4 أهداف، فتقدم أصحاب الأرض بفضل هدف لي كانج إن من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇹🇳튀니지
후반 10분, 이강인의 환상적인 프리킥이 그대로 골망을 가릅니다!⚽
뜨거운 함성에 보답하듯 자신의 A매치 데뷔골을 멋지게 만들어냅니다!#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 #다시카타르 #아시아_정상을_향해 pic.twitter.com/q87rldsr6D— theKFA (@theKFA) October 13, 2023
وبعد دقيقتين أضاف لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 2-0 🇹🇳튀니지
후반 12분, 물오른 이강인은 아무도 막을 수 없습니다!
문전에서 수비의 모든 저항을 견뎌내고 깔끔한 왼발 땅볼로 추가골을 만들어냅니다!🔥#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 #다시카타르 #아시아_정상을_향해 pic.twitter.com/D1lBr0SsEX— theKFA (@theKFA) October 13, 2023
وخرج معلول في الدقيقة 65 وعوضه يان فاليري، وبعد دقيقة واحدة سجل ياسين مرياح هدف كوريا الجنوبية الثالث بالخطأ في مرماه، حيث ارتطمت رأسية القائد كيم مين جاي به وسكنت الشباك.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 3-0 🇹🇳튀니지
후반 22분, 이강인의 왼발에서 시작된 코너킥! 김민재가 높이 날아올라 환상적인 터닝 헤더로 골을 만들어냅니다! 대한민국이 경기를 완벽하게 지배합니다!#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 #다시카타르 #아시아_정상을_향해 pic.twitter.com/673RFiTIHY— theKFA (@theKFA) October 13, 2023
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع عزز هوانج يوي جو النتيجة بالهدف الرابع بعدما انفرد بالحارس.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 4-0 🇹🇳튀니지
후반 추가 시간 황의조의 추가골이 터지며 경기의 방점을 찍습니다!
서울월드컵경기장에서 대한민국의 골폭풍이 몰아칩니다!🔥#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 #다시카타르 #아시아_정상을_향해 pic.twitter.com/NVn6Y9bOqJ— theKFA (@theKFA) October 13, 2023
وسيخوض منتخب تونس مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل حيث سيواجه نظيره الياباني.
وفاز منتخب اليابان على نظيره الكندي وديا بنتيجة 4-1 ظهر اليوم الجمعة.
ويواصل منتخب اليابان سلسلة نتائجه الإيجابية فلم يخسر في آخر 5 مواجهات ودية حيث انتصر على الهندوراس 6-0 وبيرو وألمانيا بنتيجة 4-1 ثم تركيا بنتيجة 4-2 وأخيرا كندا.
وتعد الخسارة الأخيرة للساموراي ضد كولومبيا وديا في مارس الماضي بنتيجة 2-1.
وكان منتخب تونس وقع في المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2023 رفقة كل من مالي وجنوب وإفريقيا وناميبيا.