بمشاركة معلول.. تونس تخسر من كوريا الجنوبية برباعية وديا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

مصر ضد تونس - علي معلول

خسر منتخب تونس بنتيجة 4-0 أمام نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وآسيا مطلع العام المقبل.

وتعد تلك الخسارة الثانية لنسور قرطاج في 2023 بعدما خسروا من غينيا الإستوائية في يونيو الماضي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

اللقاء شهد مشاركة علي معلول في التشكيل الأساسي وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين المنتخبين.

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وفي الشوط الثاني سجل الشمشمون الكوري 4 أهداف، فتقدم أصحاب الأرض بفضل هدف لي كانج إن من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55.

وبعد دقيقتين أضاف لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وخرج معلول في الدقيقة 65 وعوضه يان فاليري، وبعد دقيقة واحدة سجل ياسين مرياح هدف كوريا الجنوبية الثالث بالخطأ في مرماه، حيث ارتطمت رأسية القائد كيم مين جاي به وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع عزز هوانج يوي جو النتيجة بالهدف الرابع بعدما انفرد بالحارس.

وسيخوض منتخب تونس مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل حيث سيواجه نظيره الياباني.

وفاز منتخب اليابان على نظيره الكندي وديا بنتيجة 4-1 ظهر اليوم الجمعة.

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ويواصل منتخب اليابان سلسلة نتائجه الإيجابية فلم يخسر في آخر 5 مواجهات ودية حيث انتصر على الهندوراس 6-0 وبيرو وألمانيا بنتيجة 4-1 ثم تركيا بنتيجة 4-2 وأخيرا كندا.

وتعد الخسارة الأخيرة للساموراي ضد كولومبيا وديا في مارس الماضي بنتيجة 2-1.

وكان منتخب تونس وقع في المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2023 رفقة كل من مالي وجنوب وإفريقيا وناميبيا.

تونس معلول كوريا الجنوبية
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