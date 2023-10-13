الركراكي: كأس إفريقيا المقبلة ستكون الأقوى

يرى وليد الركراكي المدير لمنتخب المغرب أن النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ستكون الأقوى.

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا 2023 عن وقوع المغرب ضمن المجموعة السادسة رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا.

وقال وليد الركراكي عبر حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم: "نعلم أن النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا هي الأقوى، لا يوجد هناك فرق أو مجموعة سهلة. سنستعد جيدًا وسندخل المسابقة منذ الآن".

وأضاف "أرى المجموعة متوازنة وليست سهلة، وسنقدم ما علينا للذهاب بعيدا. حين تشارك في هذه المسابقات يجب أن تكون مستعدا".

وشدد "الكل يحلم بالتتويج ونحن من ضمنهم بالطبع. نعرف الكرة الإفريقية جيدا، ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يحلمون بالتتويج مع المغرب".

يرى وليد الركراكي المدير لمنتخب المغرب أن النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ستكون الأقوى.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وستقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

وكذلك ستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.

تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو.