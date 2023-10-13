كاتب التاريخ لم يغلق صفحاته للأسترالي.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 14:11

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

في شهر أغسطس كتب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام التاريخ بكونه أول أسترالي يظفر بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعدما أصبح أول مدرب أسترالي يقود فريقا في الدوري الإنجليزي.

وها هو يكتب تاريخا جديدا لنفسه بعدما ظفر بجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
سيطرة توتنام مستمرة.. سون لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي متفوقا على صلاح كما انفرد في الجول – لاعب أرسنال ينضم لمنتخب مصر للشباب.. تعرف على القائمة بلماضي: لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا.. ونحلم بتحقيق اللقب مجددا

وأصبح مدرب توتنام أول مدير فني في التاريخ يظفر بالجائزة في أول موسم له شهرين متتاليين.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول آخر مدرب يفوز بالجائزة في أول شهرين من الموسم وذلك حدث في 2019-2020 حينما قاد فريقه للظفر باللقب في النهاية.

وفاز توتنام ثلاث مرات في الشهر الماضي وتعادل مرة وحيدة بعدما انتصر على بيرنلي وشيفيلد يونايتد وتعادل في دربي لندن ضد أرسنال وانتصار على ليفربول للمرة الأولى منذ عام 2017.

وفاز أنجي بالجائزة بعدما تفوق على ميكيل أرتيتا (أرسنال) وأوناي إيمري (أستون فيلا) وإيدي هاو (نيوكاسل).

وكان سون هيونج مين قائد توتنام فاز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعدما فاز بها زميله جيمس ماديسون في شهر أغسطس.

أنجي بوستيكوجلو توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سيطرة توتنام مستمرة.. سون لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي متفوقا على صلاح مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن الأوضاع الراهنة خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر رابطة الدوري الإنجليزي تصدر بيانا بشأن الوضع الراهن الوقوف على الحياد.. الاتحاد الإنجليزي يقف دقيقة صمت على ضحايا فلسطين وإسرائيل بي بي سي: خوفا من رد الفعل.. المرجح تراجع الاتحاد الإنجليزي عن إضاءة علم إسرائيل ميرور: لاعبون يهددون بالخروج من الملعب في "البريميرليج" حال عدم احترام شهداء فلسطين الوقت بدلا من الضائع.. دقائق قليلة تُحدث تغييرا واضحا في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
الركراكي: كأس إفريقيا المقبلة ستكون الأقوى 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاتب التاريخ لم يغلق صفحاته للأسترالي.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيطرة توتنام مستمرة.. سون لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي متفوقا على صلاح 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما انفرد في الجول – لاعب أرسنال ينضم لمنتخب مصر للشباب.. تعرف على القائمة ساعة | منتخب مصر
بلماضي: لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا.. ونحلم بتحقيق اللقب مجددا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب غانا عن مواجهة مصر: منافس قوي للغاية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عودة ميسي ورقم تاريخي.. الأرجنتين تفوز على بارجواي وتنفرد بالصدارة 2 ساعة | أمريكا
رقم غائب منذ 14 عاما.. البرازيل تتعثر أمام فنزويلا في الوقت القاتل 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة