كاتب التاريخ لم يغلق صفحاته للأسترالي.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

في شهر أغسطس كتب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام التاريخ بكونه أول أسترالي يظفر بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعدما أصبح أول مدرب أسترالي يقود فريقا في الدوري الإنجليزي.

وها هو يكتب تاريخا جديدا لنفسه بعدما ظفر بجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مدرب توتنام أول مدير فني في التاريخ يظفر بالجائزة في أول موسم له شهرين متتاليين.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول آخر مدرب يفوز بالجائزة في أول شهرين من الموسم وذلك حدث في 2019-2020 حينما قاد فريقه للظفر باللقب في النهاية.

Following up some fine August form with a sublime September ⚪️ pic.twitter.com/EACI8qDoYZ — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

وفاز توتنام ثلاث مرات في الشهر الماضي وتعادل مرة وحيدة بعدما انتصر على بيرنلي وشيفيلد يونايتد وتعادل في دربي لندن ضد أرسنال وانتصار على ليفربول للمرة الأولى منذ عام 2017.

وفاز أنجي بالجائزة بعدما تفوق على ميكيل أرتيتا (أرسنال) وأوناي إيمري (أستون فيلا) وإيدي هاو (نيوكاسل).

وكان سون هيونج مين قائد توتنام فاز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعدما فاز بها زميله جيمس ماديسون في شهر أغسطس.