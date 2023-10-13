سيطرة توتنام مستمرة.. سون لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي متفوقا على صلاح

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - سوبوسلاي

واصل توتنام سيطرته على الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي وتوج لاعبه وقائده سون هيونج مين بجائزة الأفضل في شهر سبتمبر.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

جاء ذلك بعدما ظفر جيمس ماديسون بجائزة لاعب شهر أغسطس في المسابقة.

وتفوق سون في سباق الفوز بالجائزة على كل من أولي واتكينز (أستون فيلا) وجارود بوين (وست هام يونايتد) وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) وكيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) وبيدرو نيتو (ولفرهامبتون).

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وسجل سون ستة أهداف في أربع مباريات من بينهم هاتريك في شباك بيرنلي وثنائية في دربي لندن ضد أرسنال.

هذا بالإضافة لهدف ضد ليفربول ليقود توتنام لأول انتصار على الريدز منذ عام 2017.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يظفر فيها سون بالجائزة ليتساوى مع آلان شيرار وتيري هنري ودينيس بيركامب وفرانك لامبارد وبول سكولز ومحمد صلاح وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وجيمي فاردي.

فيما فاز بها أكثر منه كل من سيرجيو أجويرو وهاري كين بواقع سبع مرات لكل منهما.

وست مرات لكل منة ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو، وخمس مرات لواين روني وروبن فان بيرسي.

سون توتنام الدوري الإنجليزي
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