بلماضي: لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا.. ونحلم بتحقيق اللقب مجددا

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على صعوبة منافسات النسخة المقبلة من كأس إفريقيا.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 عن وقوع منتخب الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة: بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين بعد مواجهة الرأس الأخضر الودية: من حق الشعب الجزائري أن يطالب بالفوز بكأس أمم أفريقيا، نحلم بتحقيق باللقب مجددا".

وعن مجموعة المنتخب الجزائري: "لا وجود لمنتخب صغيرٍ حاليا في إفريقيا، نشاهد هذا الأمر في فترات التوقف الدولي، المنتخبات كلها صعبة".

وأضاف مدرب الجزائر "بوركينا فاسو منتخب صلب وقوي، وكل المنتخبات تتطور، سندرس المنافسين ونحضر أنفسنا جيدا لمسابقة كأس أمم إفريقيا".

ويحمل منتخب الجزائر لقب كأس امم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر بعدما فاز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة مصر يوم الإثنين المقبل وديا في الإمارات ضمن تحضيرات الفريقين لأمم إفريقيا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار البطولة بعد نسخة عام 1984 وحينها ودع الأفيال البطولة من دور المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وستقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

وكذلك ستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.

تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو.