مدرب غانا عن مواجهة مصر: منافس قوي للغاية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 12:02

كتب : رامي جمال

كريس هوتون - غانا

أشاد كريس هوتون مدرب منتخب غانا بمنتخب مصر وذلك بعدما وقعا سويا في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن وقوع غانا ومصر في المجموعة الثانية رفقة كل من موزمبيق وكاب فيردي.

وتحدث مدرب غانا في مؤتمر صحفي قائلا: "منتخب مصر ذو خبرة كبيرة ويتمتع بخبرات كبيرة في كأس أمم إفريقيا، أعتقد أنه حقق انتصارات أكثر من أي منتخب آخر في تاريخ البطولة، بالتأكيد هو منافس قوي للغاية".

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وأكمل "لكن بالطبع هذه مسابقة ونحن نتطلع لمواجهة أحد أفضل فرق إفريقيا في اللحظة الحالية".

وأردف "لا أعرف الكثير عن موزمبيق وكاب فيردي ولكننا سنقوم بدراسة كل شيء في الأشهر المقبلة ونشاهد مبارياتهما قبل انطلاق البطولة".

وأتم "لكنني أعتقد أنه كلما أقيمت قرعة تفكر دائما أنه كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل بالنسبة لنا وكان من الممكن كذلك أن يكون أسوأ مما حدث".

هذه ستكون المرة الخامسة التي تجمع منتخب مصر بمنافسه غانا ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد سبع بطولات للفراعنة وخمس لغانا.

البداية كانت في دور المجموعات من نسخة 1970 وتعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

المرة الثانية كانت في نسخة 1992 وفاز المنتخب الغاني في دور المجموعات بهدف دون رد.

وفي نهائي نسخة 2010 فاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله محمد ناجي "جدو".

والمرة الأخيرة كانت كذلك في دور المجموعات في 2017 وفاز منتخب مصر بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

4 مباريات

انتصاران لمصر

انتصار لغانا

تعادل وحيد

مصر غانا كأس أمم إفريقيا
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