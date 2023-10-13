مدرب كاب فيردي لـ في الجول: مجموعتنا ليست سهلة بتواجد مصر وغانا

يرى بوبيستا بريتو المدير الفني لمنتخب كاب فيردي أن قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 ليست بالسهلة على فريقه.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن وقوع كاب فيردي في المجموعة الثانية رفقة كل من مصر وغانا وموزمبيق.

وتحدث مدرب كاب فيردي لـFilGoal.com قائلا: "علمنا بالقرعة بعد نهاية مباراة الجزائر الودية".

وأردف "هى ليست سهلة خاصة وأن هناك مصر وغانا في المجموعة حيث لديهما تاريخ وخبرات كبيرة".

وأكمل بوبيستا بريتو حديثه "أيضا هناك منتخب موزمبيق وهو منتخب متطور".

واختتم مدرب كاب فيردي حديثه قائلا: "سنعمل على تقديم كل ما لدينا للتأهل والجميع يمتلك كافة الحظوظ، لذلك سنقدم بكل شيء لدينا".

وكان منتخب كاب فيردي خسر من الجزائر مساء الخميس وديا بخمسة أهداف لهدف.

وستكون هذه هي أول مرة تجمع مباراة في التاريخ بين مصر وكاب فيردي.

وسيظهر منتخب كاب فيردي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2013 و2015 و2021.

ويعد أبرز إنجاز لكاب فيردي هو بلوغ ربع نهائي نسخة 2017.