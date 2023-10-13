تعرف على أماكن وملاعب مجموعات أمم إفريقيا 2023

انتهت مراسم قرعة سحب أمم إفريقيا 2023 والتي أقيمت مساء أمس الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

فأين ستقام مباريات تلك المجموعات؟

المجموعة الأولى التي ستضم كوت ديفوار البلد المستضيف بالتأكيد ستقام في العاصمة أبيدجان في ملعب الحسن واتارا.

ويتسع ملعب الحسن واتارا لـ60 ألف متفرج.

المجموعة الثانية التي تضم منتخب مصر ستقام مبارياتها في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان أيضا.

المجموعة الثالثة ستلعب في ملعب تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في مدينة ياموسوكرو.

المجوعة الرابعة التي تضم الجزائر ستلعب في ملعب السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في مدينة بواكي.

المجموعة الخامسة التي تضم تونس ستلعب في ملعب أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في مدينة كورهوجو.

المجموعة السادسة التي تضم المغرب ستلعب في ملعب لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع مدينة في سان بيدرو.