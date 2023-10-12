مجموعة محترفي الأهلي.. تونس تواجه مالي وجنوب إفريقيا في كأس الأمم وظهور محتمل لـ مابولولو

سُتعرف المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا 2023 باسم مجموعة محترفي الأهلي.

وأقيمت قرعة أمم إفريقيا 2023 وشهدت تواجد تونس رفقة مالي وجنوب إفريقيا وأنجولا في المجموعة الخامسة.

وبذلك سيلتقي التونسي علي معلول مع المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو معا لمحاولة خطف بطاقتي التأهل المباشر وربما يصعد الثلاثي سويا.

المجموعة ربما تشهد تواجد أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري حال انضمامه لقائمة منتخب أنجولا.

نسور كرطاج رفقة مالي وجنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة 🔥 pic.twitter.com/1GAqUWuBpx — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2023

ويتأهل أول وثاني الترتيب، ويتم اختيار أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث من حيث عدد النقاط للتأهل.

مواجهات سابقة

وسبق أن خطفت تونس بقيادة علي معلول بطاقة التأهل من أمام مالي مع أليو ديانج لنهائيات كأس العالم 2022 بالفوز بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الملحق المؤهل للمونديال بفضل هدف عكسي.

وللمرة الثالثة تواليا يتواجد منتخبا تونس ومالي في دور المجموعات سويا، حيث تعادلا في نهائيات 2019 وفازت مالي في مباراة 2021 والتي شهدت انتهاء المباراة قبل وقتها الأصلي بـ 5 دقائق والتي أدارها جاني سيكازوي، وأثارت الكثير من الجدل حينها.

ورفقة معلول ربما سيتواجد فخر الدين بن يوسف لاعب المصري، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

وسيلتقي منتخبا تونس وجنوب إفريقيا لأول مرة منذ أمم إفريقيا 2008.

بينما التقى منتخبا مالي وجنوب إفريقيا لأول مرة منذ المواجهة الرسمية الأخيرة في 2013 بأمم إفريقيا.

والتقى الفريقان وديا مؤخرا في 2019 وانتهت بفوز جنوب إفريقيا 2-1 في لقاء لم يشهد مشاركة ثنائي الأهلي حينها.

وارتدى معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس قميص المنتخب في 86 مباراة دولية.

وظهر بيرسي تاو بقميص البافانا بافانا في 39 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا.

وشارك أليو ديانج في 30 مباراة بقميص منتخب مالي وسجل هدفين مع النسور.