مجموعة محترفي الأهلي.. تونس تواجه مالي وجنوب إفريقيا في كأس الأمم

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

معلول - ديانج - تاو

سُتعرف المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا 2023 باسم مجموعة محترفي الأهلي.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
جنوب إفريقيا

وأقيمت قرعة أمم إفريقيا 2023 وشهدت تواجد تونس رفقة مالي وجنوب إفريقيا وأنجولا في المجموعة الخامسة.

وبذلك سيلتقي التونسي علي معلول مع المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو معا لمحاولة خطف بطاقتي التأهل المباشر وربما يصعد الثلاثي سويا.

أخبار متعلقة:
مجموعة مصر - لعنة الفراعنة على غانا.. سر موزمبيق تميمة التتويج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر موتسيبي: أثق أن منتخبا إفريقيا سيتوج بكأس العالم.. ولا بديل عن كوت ديفوار لاستضافة أمم إفريقيا

نسور كرطاج رفقة مالي وجنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة 🔥 pic.twitter.com/1GAqUWuBpx

ويتأهل أول وثاني الترتيب، ويتم اختيار أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث من حيث عدد النقاط للتأهل.

مواجهات سابقة

وسبق أن خطفت تونس بقيادة علي معلول بطاقة التأهل من أمام مالي مع أليو ديانج لنهائيات كأس العالم 2022 بالفوز بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الملحق المؤهل للمونديال بفضل هدف عكسي.

وللمرة الثالثة تواليا يتواجد منتخبا تونس ومالي في دور المجموعات سويا، حيث تعادلا في نهائيات 2019 وفازت مالي في مباراة 2021 والتي شهدت انتهاء المباراة قبل وقتها الأصلي بـ 5 دقائق والتي أدارها جاني سيكازوي، وأثارت الكثير من الجدل حينها.

نجم الأهلي يواصل الضغط من أجل الرحيل للاحتراف - كورة 365

ورفقة معلول ربما سيتواجد فخر الدين بن يوسف لاعب المصري، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

وسيلتقي منتخبا تونس وجنوب إفريقيا لأول مرة منذ أمم إفريقيا 2008.

شوبير: بيرسي تاو وعلي معلول أكبر دليل على براءة فيتوريا واتحاد الكرة

بينما التقى منتخبا مالي وجنوب إفريقيا لأول مرة منذ المواجهة الرسمية الأخيرة في 2013 بأمم إفريقيا.

والتقى الفريقان وديا مؤخرا في 2019 وانتهت بفوز جنوب إفريقيا 2-1 في لقاء لم يشهد مشاركة ثنائي الأهلي حينها.

تاو يطير لجنوب إفريقيا.. ومعلول وديانج يسافران إلى تونس ومالي - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

وارتدى معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس قميص المنتخب في 86 مباراة دولية.

وظهر بيرسي تاو بقميص البافانا بافانا في 39 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا.

وشارك أليو ديانج في 30 مباراة بقميص منتخب مالي وسجل هدفين مع النسور.

الأهلي أمم إفريقيا علي معلول بيرسي تاو
نرشح لكم
تعرف على أماكن وملاعب مجموعات أمم إفريقيا 2023 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة في ظهور الكوفية.. الجزائر تسحق كاب فيردي بخماسية وديا قبل مواجهة مصر مواجهات مكررة في أمم إفريقيا - عقدة لتونس.. وسيطرة كاميرونية وتوازن إيفواري نيجيري فيتوريا: حديث تريزيجيه عن الألم يسعدني.. وهذا رأيي في القرعة مجموعة مصر - لعنة الفراعنة على غانا.. سر موزمبيق تميمة التتويج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا تُسقط أسكتلندا.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على أماكن وملاعب مجموعات أمم إفريقيا 2023 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة 3 ساعة | منتخب مصر
في ظهور الكوفية.. الجزائر تسحق كاب فيردي بخماسية وديا قبل مواجهة مصر 3 ساعة | الوطن العربي
مواجهات مكررة في أمم إفريقيا - عقدة لتونس.. وسيطرة كاميرونية وتوازن إيفواري نيجيري 3 ساعة | تقرير في الجول
فيتوريا: حديث تريزيجيه عن الألم يسعدني.. وهذا رأيي في القرعة 3 ساعة | منتخب مصر
مجموعة محترفي الأهلي.. تونس تواجه مالي وجنوب إفريقيا في كأس الأمم 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة مصر - لعنة الفراعنة على غانا.. سر موزمبيق تميمة التتويج 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر