مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن الأوضاع الراهنة

نشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا بشأن الأحداث الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل.

وكتب مانشستر يونايتد عبر صفحاته الرسمية:

"رفقة بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نرسل تعاطفنا القلبي لكل المتأثرين من العنف في إسرائيل وغزة".

"سنقدم احترامنا للضحايا الأبرياء في تلك الأزمة خلال مباراتنا أمام شيفيلد يونايتد يوم السبت 21 أكتوبر".

وأعادت الصفحة نشر بيان رابطة الدوري الإنجليزي في ذات الصدد:

"يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن، بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء.

"نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسؤولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر"

"وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر الوقوف على الحياد والوقوف دقيقة صمت تضامنا على جميع ضحايا حرب إسرائيل ضد فلسطين دون الوقوف مع طرف واحد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الاتحاد الإنجليزي في إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل.

وجاء ذلك قبل أن تكشف شبكة بي بي سي عن تراجع الاتحاد الإنجليزي خوفا من رد فعل عنيف وعدم حدوث انقسام بين مجتمعات داخل إنجلترا.

واستدل التقرير على ما حدث داخل فريق واحد مثل أرسنال عندما نشر محمد النني صورة علم فلسطين بينما أعلن أولكسندر زينشينكو دعمه لإسرائيل.

ويلعب منتخب إنجلترا وديا أمام أستراليا غدا الجمعة بينما يواجه إيطاليا يوم الإثنين.