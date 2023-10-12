موتسيبي: أثق أن منتخبا إفريقيا سيتوج بكأس العالم.. ولا بديل عن كوت ديفوار لاستضافة أمم إفريقيا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي

يثق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه بإمكان منتخب إفريقي الفوز بكأس العالم في المستقبل القريب.

وتحدث موتسيبي على هامش تواجده في حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم الخميس قائلا: "أثق أن منتخب إفريقي سيتوج بكأس العالم يوما ما".

وأكمل "المنتخب المغربي شرفنا كثيرا بتأهلنا لنصف النهائي في 2022، وإذا وصل فريقا إفريقيا لنهائي كأس العالم سيتوج باللقب".

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وعن هل هناك خطة بديلة حال فشل كوت ديفوار في استضافة كأس أمم إفريقيا 2023 أجاب "البنية التحتية في كوت ديفوار من طراز عالي، لا يوجد خطة بديلة لنا بشأن مكان إقامة كأس أمم إفريقيا".

وتقام كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

كأس العالم كاف كأس أمم إفريقيا موتسيبي
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