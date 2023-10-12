بعد أزماته مع إسبانيا.. خورخي فيلدا مديرا فنيا جديدا لـ سيدات المغرب

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

سيدات إسبانيا

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم تعيين الإسباني خورخي فيلدا رودريجيز مديرا فنيا لمنتخب المغرب للسيدات.

ويأتي تعيين فيلدا بعدما قاد سيدات إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2023.

وسيخلف فيلدا، المدرب رينالد بيدروس الذي قاد سيدات المغرب للتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للسيدات لأول مرة في التاريخ.

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وأقيل فيلدا من تدريب منتخب إسبانيا للسيدات في سبتمبر الماضي بعد اشهر قليلة من تحقيق اللقب العالمي لأول مرة في تاريخ اللاروخا.

ونشبت أزمة في سبتمبر 2022 بين فيلدا وسيدات منتخب إسبانيا قبل عام كامل من بداية كأس العالم.

حينها نشر الاتحاد الإسباني بيانا بشأن تمرد لاعبات المنتخب ثم رددن اللاعبات عليه. (طالع التفاصيل)

السيد فيلدا رودريغيز مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية

وتولى فيلدا تدريب إسبانيا منذ 2015 وسبق له أن قاد منتخب إسبانيا للسيدات في 3 فئات عمرية مختلفة (تحت 17 عاما وتحت 19 عاما والمنتخب الأول).

ووصل بسيدات لاروخا لـ كأس العالم للسيدات 2019 للمرة الثانية في تاريخهن.

كما صعد بالفريق إلى يورو السيدات 2022، وودع منتخب إسبانيا المسابقة من دور الربع النهائي بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

إنجازات خورجي فيلدا مع سيدات إسبانيا بمراحله السنية المختلفة:

تحت 17 عاما: الفوز بـ يورو 2010 و2011 والوصافة 2014 والمركز الثالث 2013.

تحت 19 عاما: وصافة يورو 2014 و2015.

المنتخب الأول: كأس جارف 2017 - كأس قبرص 2018.

المغرب سيدات خورخي فيلدا
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