مباشر قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – ماذا ينتظر منتخب مصر؟

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار البطولة بعد نسخة عام 1984 وحينها ودع الأفيال البطولة من دور المجموعات.

واعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف الدولي للمنتخبات طبقا لشهر سبتمبر 2022.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة في التصنيف الأول وسيتواجد في المجموعة الأولى تلقائيا.

كذلك يتواجد منتخب السنغال حامل اللقب في التصنيف الأول.

وأعلن كاف تصنيف المنتخبات الـ24 والذي جاء كالتالي:

التصنيف الأول: كوت ديفوار- المغرب- السنغال- تونس- الجزائر- مصر

التصنيف الثاني: نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع: غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

وستنطلق القرعة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

وكذلك ستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.

تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو.

ونتائج القرعة ستعلن هنا:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار-

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

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