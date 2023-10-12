موتسيبي: أمم إفريقيا 2023 ستكون الأجمل تنظيميا.. واستثمار أموال السعودية في الأكاديميات

أوضح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن بطولة أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار ستكون أفضل بطولة تنظيمية على الإطلاق للقارة.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا بين يناير وفبراير 2024 المقبل، وتقام القرعة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي قبل ساعات قليلة من قرعة أمم إفريقيا 2023: "بطولة أمم إفريقيا 2023 ستكون أكثر البطولات جمالا من حيث التنظيم".

"بالنظر إلى التطورات، وجودة الملاعب ومقرات التدريبات والفنادق والمستشفيات والطرق في كوت ديفوار، ولمن يقول أن هناك بديل، كاف ليس لديه إلا خطة واحدة ونقول بثقة أن كوت ديفوار ستُظهر بنية تحتية من الطراز الرفيع في أمم إفريقيا".

وعن التطور المالي لكاف تحت قيادته قال موتسيبي: "جزء من أموال الشراكة مع السعودية سيتم استثماره في الأكاديميات الإفريقية، لدينا أكثر من 50 ألف مدرسة كرة قدم وأكثر من 500 ألف لاعب شاب".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع اتفاقية مع شركة "Visit Saudi" السعودية لرعاية بطولة الدوري الإفريقي.

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي في الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023.

وكشف كاف عن الاتفاق مع "Visit Saudi" كراع رئيسي لبطولة الدوري الإفريقي.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي "الشراكة مع "Visit Saudi" تعد علامة فارقة لكرة القدم الأفريقية والسياحة السعودية ، إذ تخلق جسرا وشراكة بين عالمين يشتركان في شغف عميق بكرة القدم".

"الطرفان منفتحان على توسيع هذا التعاون للنسخ المقبلة من الدوري الإفريقي. ويلتزم الطرفان بنجاح هذه الشراكة والأثر الإيجابي الذي ستحدثه على التنمية والقدرة التنافسية العالمية لكرة القدم الأفريقية والسياحة السعودية.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.