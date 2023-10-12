بلماضي يتحدث عن مواجهة مصر والجزائر.. و4 محاولات سابقة فاشلة لإقامة المباراة

كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن رضاه عن فرصة مواجهة منتخب مصر وديا بعد أربع محاولات سابقة فاشلة.

وتحدث بلماضي في مؤتمر صحفي قائلا: "هذه أول مباراة تقريبا بين مصر والجزائر منذ مباراة أم درمان على ما أعتقد، هو المنتخب الوحيد من بين المنتخبات العشر الأوائل من إفريقيا الذي لم نواجهه فتقريبا واجهنا كل المنتخبات وديا أو رسميا".

وأردف "بالنسبة للمغرب شيء آخر حاولنا مواجهة مصر في أكثر من مرة وفي 4 مواعيد سابقة للأجندة الدولية ولم يكتب للمباراة أن تقام لأسباب مختلفة وأخيرا ستُلعب تلك المرة".

وكان منتخب مصر التقى بالجزائر في كأس العرب التي أقيمت في عام 2021 لكن حينها خاض محاربو الصحراء المباراة بمنتخب المحليين.

كما أنه تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر التقى بالجزائر عقب مباراة أم درمان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في أنجولا وانتصر برباعية دون رد.

وعن المباراة قال مدرب الجزائر: "مباراة جميلة بين مصر والجزائر فهي تقريبا دربي شمال إفريقي تضم لاعبين ممتازين من كلا الجانبين".

واختتم بلماضي تصريحاته "سيكون المنتخب المصري مكتمل العدد عكس تلك المباراة التي هُزموا فيها ضد تونس والتي لم يتواجد فيها لاعبو الأهلي الذين كانوا يستعدون لمواجهة اتحاد العاصمة ونتمنى الاستفادة من تلك المباراة ونواصل التحسن".