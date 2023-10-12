الوقوف على الحياد.. الاتحاد الإنجليزي يقف دقيقة صمت على ضحايا فلسطين وإسرائيل

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الوقوف على الحياد والوقوف دقيقة صمت تضامنا على جميع ضحايا حرب إسرائيل ضد فلسطين دون الوقوف مع طرف واحد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الاتحاد الإنجليزي في إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل.

وجاء ذلك قبل أن تكشف شبكة بي بي سي عن تراجع الاتحاد الإنجليزي خوفا من رد فعل عنيف وعدم حدوث انقسام بين مجتمعات داخل إنجلترا.

واستدل التقرير على ما حدث داخل فريق واحد مثل أرسنال عندما نشر محمد النني صورة علم فلسطين بينما أعلن أولكسندر زينشينكو دعمه لإسرائيل.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

"استاد ويمبلي سيتذكر ضحايا الصراع في فلسطين وإسرائيل مساء الجمعة في المواجهة الودية بين إنجلترا وأستراليا".

"بعد المناقشات مع الشركاء، سنسمح فقط بالأعلام الخاصة للدول المتنافسة داخل استاد ويمبلي للمباريات المقبلة ضد أستراليا وإيطاليا".

"سيرتدي لاعبو إنجلترا وأستراليا شارات سوداء خلال المباراة كما ستكون هناك دقيقة صمت قبل المباراة".

"ندعم العائلات والأصدقاء الضحايا الأبرياء من الصراع الحالي ومع جميع المجتمعات المتضررة من هذا الصراع المستمر، نحن نقف من أجل الإنسانية ووضع حد للموت والعنف والخوف والمعاناة".

"أطلقت منظمة الصليب الأحمر البريطاني نداء طارئا لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة الإنسانية في المنطقة، وسنعمل للترويج لهذا داخل الملعب يوم الجمعة".

ويلعب منتخب إنجلترا وديا أمام أستراليا غدا الجمعة بينما يواجه إيطاليا يوم الإثنين.