رومانو: كامافينجا مستمر في ريال مدريد حتى 2029.. وشرط جزائي ضخم

أتم ريال مدريد اتفاقه مع إدواردو كامافينجا بشأن تمديد تعاقده.

إدواردو كامافينجا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويلعب كاما فينجا في صفوف ريال مدريد منذ صيف 2021 قادما من استاد رين.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورت"، فإن عقد إدواردو كامافينجا الجديد في ريال مدريد سيكون ساريا حتى يونيو 2029.

وأوضح رومانو أن كامافينجا سيتم رفع راتبه مع وضع شرط جزائي قيمته مليار يورو، وأن الأمور حُسمت وتم توقيع العقود.

ويمتد عقد كامافينجا الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

منصة "ريليفو" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أبدى إعجابه بلاعب الوسط الفرنسي بسبب روح التضحية التي يتسم بها بالإضافة إلى إمكانياته الفنية.

وذكر المصدر ذاته أن ما لفت نظر بيريز هو عدم اعتراض كامافينجا على المشاركة في أكثر من مركز مثل الظهير الأيسر ولاعب الوسط الدفاعي بالرغم من أن مركزه الأصلي هو محور وسط ملعب.

وتعاقد الميرينجي مع كامافينجا البالغ من العمر 20 عاما في موسم 2021-2022 من ستاد ريني الفرنسي مقابل 31 مليون يورو

وشارك صاحب الـ 20 عاما مع ريال مدريد خلال 11 مباراة بالموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.