مدرب تريزيجيه السابق يعود إليه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون

أعلن نادي طرابزون سبور يوم الخميس تعيين عبد الله أفشي كمدير فني للفريق.

وجاء ذلك بعد 7 أشهر من رحيله عن تدريب الفريق.

في مارس الماضي، استقال عبد الله أفشي من منصبه بسبب تراجع النتائج وقتها.

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يذكر أن أفشي هو المدرب الذي ضم محمود حسن "تريزيجيه" إلى صفوف الفريق في صيف 2022.

قبل ساعات، أعلن النادي إقالة الكرواتي نيناد بيليكا المدير الفني للفريق.

وجاءت الإقالة بسبب تباين النتائج في الدوري التركي.

وأفاد النادي في بيان: "تم إنهاء عقد المدرب نيناد بيليكا، والانفصال بالتراضي".

عقد المدرب كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2025.

وترك نيناد الفريق وهو في المركز السابع بجدول الدوري التركي.

ويبتعد عن المتصدر فنربخشة بفارق 12 نقطة.

وحقق الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" 4 انتصارات في 8 جولات من الدوري التركي.

فيما تلقى 4 هزائم ولم يتعادل في أي مباراة.

تريزيجيه عبد الله أفشي طرابزون سبور
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