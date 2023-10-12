منافس مودرن فيوتشر - بن شيخة يكشف أسباب استقالته من تدريب اتحاد العاصمة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة - نهضة بركان

كشف عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة أسباب التقدم باستقالته.

ويتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي وحامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال بن شيخة عبر صفحة ناديه في فيسبوك: "قدمت استقالتي عن قناعتي الرياضية والاحترافية، بعد نهاية الموسم المنصرم والحصول على الكونفدرالية، كانت فترة الراحة قصيرة ثم بدأنا التحضير و بعدها كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي".

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وأضاف "الأمور تغيّرت بعض الشيء بعد الخسارة أمام باردو وشبيبة القبائل، شعرت بأمور ضد شخصي و أن الكرة لم تسير بشكل جيد معي، تلقيت انتقادات وهذا أمر طبيعي".

وكشف "ذهب البعض من الفريق، إلى أنهم يقولون بأنهم يريدون استقدام مدربين أكبر مني، أردت الخروج من الباب الواسع، بعد تفكير جيد، حتى أولادي قاموا بالبكاء من أجلي لطلب الاستقالة".

وقرر بن شيخة الاستقالة من تدريب الفريق بعدما لهجوم من جماهير ناديه في ظل تحقيقه لقبي الكونفدالية وكأس السوبر الإفريقي مؤخرا مع الفريق.

وتعرض بن شيخة لوابل من الشتائم بحسب صحيفة "النهار" قبل انطلاق الحصة التدريبية لنادي اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي.

بن شيخة يملك خبرة تدريبية كبيرة مع أندية الإفريقي التونسي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء المغربي.

اتحاد العاصمة مودرن فيوتشر الكونفدرالية
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