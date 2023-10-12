بي بي سي: خوفا من رد الفعل.. المرجح تراجع الاتحاد الإنجليزي عن إضاءة علم إسرائيل

بات من المرجح تراجع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل لإظهار التضامن معهم، وذلك خوفا من رد فعل عنيف.

وكانت تقارير إنجليزية قد أفادت بمناقشة الاتحاد الإنجليزي مع نظيره الاسترالي إضاءة ملعب ويمبلي قبل المباراة الودية بينهما بألوان علم إسرائيل لإظهار الدعم بسبب الأحداث الأخيرة.

وكشفت شبكة بي بي سي أنه بات من المرجح تراجع الاتحاد الإنجليزي عن قراره بسبب مخاوف من رد فعل عنيف من بعض المجتمعات.

وأشار التقرير إلى أنه بدلا من إضاءة ملعب ويمبلي بألوان العلم سيتم نقل رسالة السلام والوحدة قبل المباراة الودية والمقرر لها يوم الجمعة.

وكان لاعبون مسلمون وعرب قد حذروا أنديتهم بالخروج من الملعب في الدوري الإنجليزي حال تم إظهار الاحترام لجانب واحد فقط بدقيقة صمت وتجاهل شهداء فلسطين.

وأوضح تقرير بي بي سي أن الاتحاد الإنجليزي عقد اجتماعا أمس الأربعاء ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن كيفية تحديد موقفه من الأحداث.

ويشعر كبار المسؤولين بالقلق من تصور أنهم ينحازون إلى أحد الجانبين فيما يسمونه بصراع الشرق الأوسط، ولذلك تم نقل صورة أن إضاءة قوس ويمبلي قد يكون مثيرا للانقسام.

ولم يصدر الاتحاد الأوروبي أو الدولي لكرة القدم بيانا بشأن الأحداث أو تحديد موقفه مع طرف ضد الآخر.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال شهد انقساما في الآراء داخل الفريق، إذ قام محمد النني بتغيير صورته الشخصية إلى علم فلسطين بينما نشر زميله الأوكراني أولكسندر زينشينكو منشورا يظهر التضامن مع إسرائيل.

ولم يطلب أرسنال من أي من اللاعبين إزالة المنشورات أو صورة الملف الشخصي، ولكن تم إعلامهم بما يمكن أن يكون عليه رد الفعل والتأثير من متابعيهم.