ميرور: لاعبون يهددون بالخروج من الملعب في "البريميرليج" حال عدم احترام شهداء فلسطين

هدد لاعبون عرب ومسلمين أنديتهم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالخروج من الملعب حال تم التحيز لضحايا من جانب واحد في حرب إسرائيل على غزة وعدم احترام شهداء فلسطين.

وأشارت تقارير إلى أن الدوري الإنجليزي يدرس الوقوف دقيقة صمت على قتلى إسرائيل ولكن لم يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية وفقا لمصادرها الخاصة أنه تم الاجتماع بـ 30 رياضيا من كرة القدم والكريكت والرجبي لمناقشة أوضاع الحرب الحالية بين فلسطين وإسرائيل.

وأبلغ اللاعبون أنديتهم برغبتهم في إظهار الاحترام لجميع من فقد حياته وعدم التحيز لجانب واحد.

وأوضح التقرير أن الاجتماع مع لاعبين عرب ومسلمين بينهم من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تلك القضية بطريقة تثير الكراهية.

وردا على تفكير الاتحاد الإنجليزي بإضاءة ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل خلال مواجهة أستراليا الودية مساء الجمعة، حذر اللاعبون العرب خلال الاجتماع من مغادرة الملعب وقت مباريات الدوري حال لم يتم إظهار الاحترام لشهداء فلسطين.

وكان قد تم اتهام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الإنجليزي بازدواجية المعايير في 2009 عندما تم رفض الوقوف دقيقة صمت بعد قتل 50 شخصا في مسجد بنيوزلاندا، رغم الوقوف دقيقة صمت عقب الهجوم على باريس في نوفمبر 2015.

وأشار التقرير إلى أنه تم إثارة سؤال من جانب اللاعبين المسلمين خلال الاجتماع وهو لماذا يتم الوقوف دقيقة صمت على قتلى إسرائيل فقط وليس فلسطين التي تعاني واستشهد أكثر من 950 مواطنا منهم.

وأظهر محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر تعاطفه مع فلسطين بعد تغيير صورته الشخصية بعلم فلسطين، ويأتي ذلك بعد إعلان زميله في الفريق أولكسندر زينشينكو وقوفه بجانب إسرائيل قبل أن يتعرض للهجوم من متابعيه.

وكشفت صحيفة ميرور عن تدخل أحد أندية الدوري الإنجليزي -ليس أرسنال - لفصل اثنين من اللاعبين بعد جدال حاد بينهما بشأن الحرب على فلسطين.

ومن جانبه لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعمه لأي من الجانبين أو بيان رسمي بشأن الأحداث.