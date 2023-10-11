خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية

تسلم الزمالك خطابا اليوم الأربعاء من المحكمة الرياضية بشأن استئنافه على غرامة لاعبه السابق خالد بوطيب.

خالد بوطيب النادي : لو هافر الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الغرامة أصبحت حاليا مليون و900 ألف يورو بعدما كانت تبلغ سابقا مليوني و900 ألف يورو.

وبناء عليه قرر الزمالك تصعيد الموقف إلى المحكمة الفيدرالية.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وكان بوطيب يرغب في بداية النزاع مع الزمالك الحصول على 3 ملايين يورو.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 ملايين يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.