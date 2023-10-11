خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 23:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

خالد بوطيب - الزمالك - المقاصة

تسلم الزمالك خطابا اليوم الأربعاء من المحكمة الرياضية بشأن استئنافه على غرامة لاعبه السابق خالد بوطيب.

خالد بوطيب

النادي : لو هافر

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الغرامة أصبحت حاليا مليون و900 ألف يورو بعدما كانت تبلغ سابقا مليوني و900 ألف يورو.

وبناء عليه قرر الزمالك تصعيد الموقف إلى المحكمة الفيدرالية.

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بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وكان بوطيب يرغب في بداية النزاع مع الزمالك الحصول على 3 ملايين يورو.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 ملايين يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

الزمالك خالد بوطيب
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