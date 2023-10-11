عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مع محمد صلاح - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر المتواجدة في الإمارات سبب اجتماع المدير الفني للفراعنة روي فيتوريا رفقة قائد الفريق محمد صلاح.

وتحدث عامر حسين لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء قائلا: "اجتماع روي فيتوريا ومحمد صلاح هو اجتماع تقليدي يحدث في كل معسكر لمنتخب مصر".

وعن موقف عمر مرموش من المشاركة ضد زامبيا قال: "عمر مرموش شارك في مران اليوم بشكل كامل بدون أي تأثير للإصابة عليه وأكمله للنهاية وهو مستعد كليا لمباراة زامبيا".

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ويلتقي منتخب مصر بمنافسه زامبيا وديا غدا الخميس في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وعن الحضور الجماهيري قال: "ربما الإقبال على شراء التذاكر كان ضعيفا منذ البداية لكن الأمور تحسنت في اليومين الأخيرين ونتمنى ألا يقل الحضور عما نراه في مباراة كأس السوبر".

وأردف "يظهر جليا أن الإقبال على الحضور الجماهيري في مباراة الجزائر سيكون أكبر مما سيحدث أمام زامبيا وبالتأكيد مناشدة اللاعبين للجمهور سيصنع الفارق".

وعن حقيقة إقامة حفل قبل لقاء زامبيا قال: "المنتخب منفصل عن كل تلك الأمور وهناك لجنة تنظيمية لمباراتي زامبيا والجزائر والأمر ليس لنا أي دخل فيه".

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