الوقت بدلا من الضائع.. دقائق قليلة تُحدث تغييرا واضحا في الدوري الإنجليزي

دقائق إضافية قليلة أحدثت تغييرا كبيرا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2023-24، إنها دقائق الوقت بدلا من الضائع.

بداية الموسم الجاري قررت لجنة الحكام الإنجليزية احتساب وقت بدل من الضائع أطول ضمن التعديلات الجديدة التي تستهدف تقليل إضاعة الوقت في المباريات.

وأصبح متوسط عدد دقائق المباريات في الدوري الإنجليزي يتخطى الـ 100 دقيقة.

هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أجرت تقريرا حول تأثير الوقت بدلا من الضائع الموسم الجاري على الدوري الإنجليزي.

في كأس العالم 2022 بقطر اعتدنا على عدد دقائق وقت بدلا من الضائع عديدة وكانت المباراة الأبرز بين إنجلترا وإيران والتي عرفت 27 دقيقة بين شوطيها الأول والثاني.

خلال 8 جولات أقيمت 80 مباراة في الدوري الإنجليزي، وصل متوسط الوقت الإضافي من عمر اللقاء لـ 11 دقيقة و33 ثانية.

الموسم الماضي 2022-23 كان الوقت بدلا من الضائع 8 دقائق و27 ثانية، أي أن هناك زيادة الموسم الجاري 3 دقائق و6 ثوانٍ.

المباراة الأطول هذا الموسم جاءت بين فولام وشيفيلد يونايتد والذي فاز فيها الأول بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت 113 دقيقة 54 ثانية.

هل عدد دقائق أكثر يعني إثارة أكبر؟

العام الماضي اقترح مارك كلاتنبرج الحكم الإنجليزي السابق إقامة المباراة من 60 دقيقة مع إيقاف الوقت أثناء كل توقف مثلما يحدث على سبيل المثال في كرة اليد.

متوسط الوقت الفعلي للعب الكرة في المباريات الموسم الماضي كان 54 دقيقة و52 ثانية، وهو الأقل في العقد الأخير بالدوري الإنجليزي.

مع زيادة عدد دقائق المباريات الموسم الجاري من خلال احتساب عدد دقائق أكثر للوقت بدلا من ضائع ارتفع عدد دقائق الوقت الفعلي لـ 58 دقيقة و48 ثانية أي ما يساوي 4 دقائق إضافية.

* أطول مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-24

كثير من الدراما

32 هدفا الموسم الجاري سُجلت في الوقت الإضافي من الشوط الأول والثاني من عمر المباريات، وهو ما يمثل 13.3% من إجمالي الأهداف المسجلة.

الموسم الماضي فقط سُجل 11 هدفا في أول 8 جولات، وخلال الموسم بأكمله سُجل 84 هدفا في الوقت بدلا من الضائع مثلت نسبة 7.7% من إجمالي الأهداف المسجلة.

الموسم الجاري شهد 3 من أكثر 5 أهداف سجلت في أوقات متأخرة من الدوري الإنجليزي.

جابريل خيسوس مهاجم أرسنال في الدقيقة 100:15

ليون بايلي جناح أستون فيلا في الدقيقة 100:09

ديان كولوسفسكي جناح توتنام في الدقيقة 99.53

هل تقف في صف الفرق الكبيرة؟

الموسم الماضي مع اعتماد الـ 5 تغييرات في مباراة واحدة رأى شين دايتش المدير الفني لإيفرتون أنها مكسب كبير للفرق لقدرتها على تقوية قوائم الفرق.

الموسم الجاري سُجل 24 هدفا في الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني فقط خلال 8 جولات، وهو النصف تقريبا مما سُجل في نفس المدة الموسم الماضي بأكمله بـ 49 هدفا.

أرسنال وتوتنام وأستون فيلا أكثر من استفاد من أهداف الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني هذا الموسم برصيد 3 أهداف لكل فريق، ثم يأتي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وبرنتفورد برصيد هدفين.

* جولات الدوري الإنجليزي الـ 8 الأولى وعدد مباريات كل جولة وإجمالي الوقت المضاف للمباريات والبطاقات المُشهرة في وجه اللاعبين لإضاعة الوقت.

بعد 8 جولات فقط رأينا فوارق كبيرة وأرقام يمكن تحطيمها مبكرا قبل نهاية الموسم الجاري بفضل متوسط 3 دقائق إضافية في عمر كل مباراة.

في الجولة الخامسة فقط تم احتساب ساعتين و6 دقائق كوقت بدلا من الضائع في 10 مباريات.

وبكل تأكيد القرارات الجديدة تأثيرها واضح على الكرة الإنجليزية وربما تغيير خريطة الموسم الجاري في جدول الترتيب بفضل هذه الدقائق.