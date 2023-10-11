"اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر" رسالة من محمد الشناوي إلى غزة

وجه محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر رسالة بشأن أحداث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وتتعرض فلسطين حاليا وبالتحديد في غزة لقصف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" والتي شهدت توافد الفلسطينيين إلى المدن المحتلة قبل عدة أيام.

وكتب الشناوي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "لك الله يا غزة، اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها".

وأضاف "اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابنا وأطفالها، اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب".

واختتم الشناوي رسالته "رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر، إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".

لك الله يا غزة ❤️ اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها .. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابنا وأطفالها 🇵🇸 اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب 🤲 .. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر .. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله… — Mohamed El Shenawy (@Melshenawy) October 11, 2023

ودعم أكثر من لاعب مصري أهل غزة بعد التعرض للقصف من إسرائيل على مدار الأيام الماضية.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا في السابعة من مساء غدا الخميس بمدينة العين الإماراتية.