"اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر" رسالة من محمد الشناوي إلى غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

وجه محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر رسالة بشأن أحداث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وتتعرض فلسطين حاليا وبالتحديد في غزة لقصف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" والتي شهدت توافد الفلسطينيين إلى المدن المحتلة قبل عدة أيام.

وكتب الشناوي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "لك الله يا غزة، اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها".

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وأضاف "اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابنا وأطفالها، اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب".

واختتم الشناوي رسالته "رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر، إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ودعم أكثر من لاعب مصري أهل غزة بعد التعرض للقصف من إسرائيل على مدار الأيام الماضية.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا في السابعة من مساء غدا الخميس بمدينة العين الإماراتية.

الأهلي منتخب مصر محمد الشناوي
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