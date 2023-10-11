وفد من الأهلي يسافر الإمارات للاتفاق على زي الموسم الجديد

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 17:44

كتب : حسام نور الدين

خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي

سافر اليوم الأربعاء وفد من الأهلي إلى الإمارات يضم كل من خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة شركة الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالإضافة لمدير الكرة خالد بيبو للاجتماع بشركة "أديداس".

جاء ذلك للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالزي الجديد الخاص بالأهلي خلال الموسم الجديد 2024-2025.

كما يبحث الوفد مع شركة «أديداس» سُبل تدعيم الشراكة وتحقيق مكاسب للطرفين على كافة الأصعدة.

يذكر أن خالد بيبو قام أمس مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتفقد الملاعب المخصصة للتدريبات ‏ومباريات الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وسيقام كأس العالم للأندية في السعودية من 12 إلى ديسمبر المقبل.

وسيواجه الأهلي في الدور الثاني الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

الأهلي أديداس
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