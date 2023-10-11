تقرير: التحقيق مع لاعب يوفنتوس لاتهامه في الرهان بشكل غير قانوني

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

نيكولو فاجيولي - يوفنتوس

كشفت صحفية لا ستامبا الإيطالية عن اتهام نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس بالرهان عبر مواقع غير قانونية.

نيكولو فاجولي

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وفقا للصحفية فإن المحققون قد قاموا بفحص بعض البيانات والمعاملات في الموقع وظهر فاجيولي كأحد المراهنين المشتبه بهم والذين تم وضعهم تحت التحقيق.

وبحسب التقرير فإن الاتحاد الإيطالي على علم بالواقعة منذ 30 أغسطس الماضي وفي انتظار نهاية التحقيقات.

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وتنص المادة الـ 24 من قانون العدالة الرياضية على حظر جميع اللاعبين المحترفين من المقامرة في الأحداث الرسمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الأوروبي ولا يمكنهم الرهان بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي حالة ثبوت الاتهام على فاجيولي فقد يتعرض لعقوبة أكبر من 25 ألف يورو بالإضافة إلى إمكانية إيقافه لمدة 3 سنوات عن ممارسة كرة القدم.

ويلعب فاجيولي مع الفريق الأول ليوفنتوس منذ الموسم الماضي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عاما خلال الموسم الحالي في 6 مباريات وتمكن من صنع هدف.

يوفنتوس الدوري الإيطالي نيكولو فاجولي
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