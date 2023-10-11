المدير الرياضي للدوري السعودي: مرحبا بـ صلاح في أي وقت.. ولا نجبر أحد للانضمام لنا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

قال النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي إن محمد صلاح نجم ليفربول مرحب به في أي وقت إذا رغب في الانتقال إلى السعودية.

ورفض ليفربول العروض السعودية التي تلقاها من اتحاد جدة لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير عديدة.

وأوضح إيمينالو في تصريحات نشرها فيليب كيسلر صحفي جريدة تي زد ميونيخ: "صلاح مُرحب به في أي وقت، لكن لا أحد يتعرض للضغط أو الإجبار على الانتقال الدوري السعودي".

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وأضاف "إذا أراد أي لاعب المجيء إلى هنا وكانت هناك فرصة للعمل مع النادي المنتقل بطريقة محترمة ومهنية للغاية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده".

وتابع "محمد صلاح هو لاعبي المفضل بلا شك".

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح - 31 عاما - ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

وجدد قائد منتخب مصر عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وسجل صلاح 6 في 10 مباريات هذا الموسم مع ليفربول بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 315 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 192 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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