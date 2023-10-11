صلاح يدعم مجموعة من اللاجئين مع مؤسسة ليفربول الخيرية

نشر نادي ليفربول مقاطع من زيارة محمد صلاح لمجموعة من اللاجئين ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية.

وأفاد النادي عبر موقعه أن صلاح شارك مؤخرا في جلسة تديرها مؤسسة النادي الخيرية مع مجموعة من اللاجئين.

وقال صلاح للمجموعة المكونة من 20 مشاركا: "إذا كانت لديك رؤية جيدة وتؤمن بداخلك بوجود ضوء ساطع هناك، فيمكنك تحقيق أشياء كبيرة".

وأضاف "أعتقد أنه إذا عملت بجد وكان لديك رؤية جيدة، فإن كل أحلامك ستتحقق".

وتابع "أنت فقط بحاجة إلى العمل بجد وأن تكون قادرا على التضحية وبذل كل ما في وسعك لتحقيق حلمك".

وفاجأ صلاح المجموعة بوصوله إلى جلستهم قبل المشاركة في فقرة أسئلة وأجوبة ناقش فيها التحديات التي يواجهها اللاعب على أرض الملعب وأهمية حياة اللاعب خارج الملعب.

🔴 نادي ليفربول ينشر مقاطع من زيارة محمد صلاح لمجموعة من اللاجئين ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية pic.twitter.com/8wy3jz92wn — FilGoal (@FilGoal) October 11, 2023

بعد الأسئلة والأجوبة، تابع الدولي المصري عرض المجموعة لمهاراتهم الكروية، بينما أمضى بعض الوقت في التحدث بشكل فردي مع اثنين من اللاجئين الشباب حول رحلتهم وتحدث عن أهمية العمل الجاد والإيمان.

Surprise!📸@MoSalah recently dropped in on one of @LFCFoundation’s Global Works programmes, sharing his wisdom on reaching his life goals.❤️👇 pic.twitter.com/FSdhxqKukw — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2023

وتعمل مؤسسة ليفربول بشكل وثيق مع اللاجئين في كل أنحاء مدينة ليفربول، حيث تقدم جلسات أسبوعية للمساعدة في دمجهم في المجتمع وتكوين صداقات جديدة، حسب موقع النادي.

وعملت مؤسسة ليفربول مع أكثر من 900 لاجئ منذ بدء برنامج كرة القدم للاجئين.

ويتواجد محمد صلاح حاليا في معسكر منتخب مصر بالإمارات والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين.

سيلعب الفراعنة ضد زامبيا يوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد، ثم يلاقي الجزائر في الملعب نفسه يوم الاثنين.

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