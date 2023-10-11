لاعب زامبيا: سنلعب أمام مصر بجدية ولا نهدف إلا للفوز

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

مصر وزامبيا

شدد كينجز كانجوا لاعب وسط منتخب زامبيا على أن فريقه سيلعب مباراته الودية ضد مصر بجدية بالغة ولا يهدف إلا الفوز.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا وديا يوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال كانجوا للصحفيين: "مباراة مصر الودية ستساعدنا على الإعداد الجيد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف "منتخب مصر من كبارا القارة، والاتحاد الزامبي لكرة القدم يستحق الثناء لتنظيم مثل هذه المباريات رفيعة المستوى".

وتابع "على الرغم من أن المباراة ستكون ودية، إلا أن منتخب زامبيا سيأخذ المباراة على محمل الجد ولن يهدف إلا إلى الفوز".

بعد مواجهة زامبيا سيلعب المنتخب المصري ضد الجزائر يوم الاثنين المقبل في الملعب نفسه.

ونفدت تذاكر الجانب المصري في لقاء مصر والجزائر الودي على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات الاثنين المقبل.

سيخوض منتخب مصر مواجهة أولى ضد زامبيا يوم الخميس المقبل ثم الجزائر يوم الاثنين وديا.

وتقام كلا المباراتين على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وبيعت تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام.

وتبقت أعداد قليلة من تذاكر الجانب الجزائري، ومن المتوقع نفادها قريبا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 430 جنيه لـ 4320 جنيه لكل مباراة. (يمكنكم حجز التذاكر من هنــــــــــــــــا)

وتحتضن أبو ظبي، معسكر منتخب مصر، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "منتخب مصر يخوض مباراة ودية أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر في أبوظبي".

وأضاف "كما تقرر إقامة المواجهة ضد الجزائر في نفس المدينة يوم 16 أكتوبر بدلا من إقامتها في القاهرة".

واختتم المصدر تصريحاته "استقر المنتخب على خوض مواجهة الجزائر يوم 16 بدلا من 17 حتى لا تتكرر أزمة تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب مثل التوقف الماضي".

وحسم منتخبا مصر والجزائر تأهلهما إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.

ولعب منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير بشهر سبتمبر ضد إثيوبيا وفاز عليها بهدف دون رد في ختام تصفيات كأس الأمم.

وخسر الفراعنة لأول مرة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، في مباراة ودية أمام تونس بنتيجة 3-1.

مصر زامبيا
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