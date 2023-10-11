واين روني مدربا لبرمنجهام سيتي

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

واين روني

أعلن نادي برمنجهام سيتي يوم الأربعاء تعيين واين روني كمدير فني للفريق.

قبل يومين، أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي انفصاله عن روني.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي برمنجهام سيتي أن يعلن عن تعيين واين روني كمدير فني، بعقد مدته 3 سنوات ونصف".

أخبار متعلقة:
إندونيسيا تدرس التقدم لاستضافة كأس العالم 2034 أس: براهيم دياز يختار تمثيل المغرب دوليا مورينيو الذي تنبأ باعتزال هازارد مبكرا بايرن يوضح إصابة مدافعه ويعلن غيابه لفترة

وأضاف البيان "يدعم روني زميله السابق في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عامًا، وجون أوشيه مساعد مدرب منتخب جمهورية أيرلندا، وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد".

وسيحتفظ آشلي كول وجون أوشيه بوظيفتيهما التدريبية مع منتخبيهما الوطنيين.

وعلق روني قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنجهام سيتي".

وأضاف "من الواضح للغاية أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي".

ويحتل برمنجهام المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

وانفصل روني عن دي سي يونايتد بعدما انتهت آماله في التأهل للدور الفاصل من الدوري الأمريكي رغم الفوز الأخير على نيويورك سيتي قبل ساعات، وذلك بسبب نتائج منافسيه.

وكانت المباراة هي الأخيرة التي قاد فيها روني الفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.

وذكر النادي بيان: "يمكننا أن نعلن أن إدارة النادي اتفقت مع واين روني على الانفصال بالتراضي".

وقال جاسون ليفين رئيس النادي: "تحدثنا مع روني واتفقنا على أنه من الأفضل لكل الأطراف إنهاء التعاقد في الوقت الحالي".

وأضاف "ممتنون لروني على كل ما قدمه للنادي ولكرة القدم الأمريكية، أولا كلاعب في صفوف دي سي يونايتد ثم كمدرب".

وأتم "روني سيبقى دائما عضوا مهما من عائلة دي سي يونايتد وصديقا مقربا".

DCU_2023_Wayne_Rooney_Thank_You_Graphic_1920x1080

يذكر أن روني ترك إيفرتون في 2018 وانتقل للعب مع دي سي يونايتد.

ولعب روني مع الفريق لمدة 15 شهرا، قبل أن يتولى مهمة التدريب في الصيف الماضي.

ويعد واين من ناشئي إيفرتون ورحل عنه في عام 2004 إلى مانشستر يونايتد إلى أن عاد عليه مجددا في 2017.

وكان روني اعتزل اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا وهو الهداف التاريخي له في عام 2017 حيث سجل 53 هدفا مع الأسود الثلاثة في 119 مباراة شارك فيها.

ويعد روني هو الهداف التاريخي أيضا لمانشستر يونايتد بتسجيله لـ253 هدفا.

واين روني برمنجهام سيتى
نرشح لكم
صلاح يدعم مجموعة من اللاجئين مع مؤسسة ليفربول الخيرية برناردو سيلفا: الخسارة أمام أرسنال انتكاسة جوليان ألفاريز يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في سبتمبر أرتيتا يوضح موقف ساكا من الانضمام لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا بعد 15 مباراة وقرابة 8 أعوام.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي بقذيفة مارتينيلي كلوب: استخدمت سني لتهدئة دي زيربي.. وهذا رأيي في طرد جروس
أخر الأخبار
عمرو دياب والكرة 13 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح يدعم مجموعة من اللاجئين مع مؤسسة ليفربول الخيرية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موراتا: جددت تعاقدي مع أتليتكو مرتين في الصيف.. وعلاقتي بجدي تغيرت بسبب ريال مدريد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب زامبيا: سنلعب أمام مصر بجدية ولا نهدف إلا للفوز ساعة | منتخب مصر
بعد رفض الإدارة.. بيان من جماهير سيلتيك لدعم فلسطين ساعة | الكرة الأوروبية
رغم تهديد مسيرته الكروية في إنجلترا.. سام مرسي يقود حملة للدفاع عن فلسطين ساعة | منتخب مصر
واين روني مدربا لبرمنجهام سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو الذي تنبأ باعتزال هازارد مبكرا ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر