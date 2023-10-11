بلدية المحلة يخاطب اتحاد الكرة لنقل بعض مبارياته إلى ملعب كفر الشيخ كاستاد بديل

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 12:58

كتب : رضا السنباطي

جمهور ولاعبي بلدية المحلة

طلب نادي بلدية المحلة نقل بعض مبارياته في الدوري من ملعب غزل المحلة إلى ملعب كفر الشيخ.

وأرسل بلدية المحلة خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب خلاله نقل بعض المباريات إلى ملعب كفر الشيخ "سيتي كلوب".

على أن تكون المباريات التي سيلعبها الفريق هناك دون حضور الجمهور.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - الونش يشارك في تدريبات الكرة وتأهيل عواد

وأكد بلدية المحلة في خطابه أنه حصل على موافقة سيتي كلوب في اللعب على ملعبه في الدوري.

وكشف غزل المحلة عبر حساباته الرسمية أن ملعب كفر الشيخ سيكون الملعب البديل له، نظرا لرفض الجهات الأمنية اعتماد ملعب البلدية كملعب بديل.

ويخوض بلدية المحلة مبارياته على ملعب غزل المحلة في الدوري بحضور الجمهور بشكل طبيعي.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد أول 3 جولات.

وفاز بلدية المحلة في أول مباراة على المقاولون العرب ثم خسر من سموحة وتعادل مع زد.

الدوري المصري بلدية المحلة
نرشح لكم
خالد جلال: أجواء فاركو تساعد على النجاح.. لا بد من حدوث أمرين في المباريات المقبلة مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل إكرامي وفتحي بنهاية الموسم في الجول يكشف - هل يحق لـ وليد الكرتي وأسامة جلال الرحيل عن بيراميدز في يناير؟ محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي مران الزمالك - الونش يشارك في تدريبات الكرة وتأهيل عواد سيد عبد الله: إمام عاشور زملكاوي أكثر من فتوح.. وهذا الثلاثي الأفضل في الأهلي سيد عبد الله: شيكابالا يدعم الناشئين باستمرار.. وتفاجئت من انتقال إمام "مجنون الزمالك" للأهلي المصري يخاطب اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد منصور وأحمد عيد
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يفرط في فارق الـ17 نقطة ويخسر أمام سلا في نصف نهائي البطولة العربية 18 دقيقة | كرة سلة
كونتي يرد على عرض نابولي.. وتقارير تكشف أسماء مرشحة أخرى 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
طاقم تحكيم إماراتي لمواجهة مصر أمام زامبيا 32 دقيقة | منتخب مصر
اختر تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا 48 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: نابولي تواصل رسميا مع كونتي.. ونقاط حاسمة قبل الاتفاق ساعة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: أجواء فاركو تساعد على النجاح.. لا بد من حدوث أمرين في المباريات المقبلة ساعة | الدوري المصري
لاعب زامبيا: جاهزون لمواجهة منتخب مصر.. هدفنا التناغم قبل كأس إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب زامبيا: سنلعب مباراة مصر بكامل الجدية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر