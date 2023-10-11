أس: براهيم دياز يختار تمثيل المغرب دوليا

اختار براهيم دياز لاعب ريال مدريد تمثيل منتخب المغرب على الصعيد الدولي، بعدما كان لاعبا في صفوف منتخب إسبانيا، وفقا لجريدة أس الإسبانية.

الإسباني ذو الأصول المغربية لعب مباراة ودية بقميص منتخب إسبانيا الأول في 2021 كما لعب في صفوف الشباب والناشئين.

وذكرت أس الإسبانية أن دياز اختار اللعب لأسود الأطلس في ظل عدم اهتمام منتخب إسبانيا به.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تفضيل الشاب لامين جمال لمنتخب إسبانيا على منتخب المغرب، إذ يحمل الجنسيتين.

ويسعى منتخب المغرب لإنهاء إجراءات تحويل جنسية دياز الرياضية إلى المغربية قبل بطولة أمم إفريقيا 2023 في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن الوضع في طريقه للحل، مع تبقى بعض التفاصيل الإدارية الصغيرة.

يذكر أن براهيم ارتدى قميص منتخب إسبانيا الأول وديا أمام ليتوانيا وسجل هدفا، لكن تغيير القوانين منحه فرصة الانضمام لأسود الأطلس.

دياز البالغ من العمر 24 عاما لعب في صفوف مانشستر سيتي وميلان من قبل.

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