سيد عبد الله: شيكابالا يدعم الناشئين باستمرار.. وتفاجئت من انتقال إمام "مجنون الزمالك" للأهلي

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

سيد عبد الله لاعب الزمالك

كشف سيد عبد الله لاعب الزمالك عن دعم محمود عبد الرازق "شيكابالا" فرق الناشئين بالنادي.

سيد عبد الله

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشار سيد عبد الله إلى أن شيكابالا يخصص مكافآت من جيبه الشخصي لتدعيم اللاعبين الناشئين.

وأعرب سيد عبد الله عن مفاجأته بانتقال إمام عاشور والذي وصفه بـ "مجنون الزمالك" إلى الأهلي.

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وقال سيد عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا دائما منذ تواجدي مع فريق الناشئين وهو يدعم القطاع ويمنح اللاعبين مكافأة خاصة من جيبه الشخصي مثلما حدث اليوم عندما تغلب فريق 2005 على نادي زد".

وتابع "مواجهة الأهلي مع فيريرا كانت نقطة تحول لي عندما لعبت في مركز الظهير الأيمن خاصة أمام فريق محترم، بعد ذلك حدثت تغيرات بتغيير مركزي أكثر من مرة ولكن تم تثبيتي مؤخرا في مركز الوسط الأيمن".

وشدد "أي لاعب يرتدي قميص الزمالك يكون على قدر المسؤولية، هناك بعض المشاكل بسبب عدم الاستقرار الإداري ولم يكن هناك تدعيم بصفقات ولكن تعاهدنا على المنافسة لحصد كل الألقاب الممكنة".

أما عن خسارة الذهاب ضد أرتا سولار أوضح "كل مباراة لها ظروفها وكان اللقاء في الثالثة عصرا ولم نتعود اللعب على ملعب الترتان وربما ذلك من أسباب الخسارة".

وتابع "لكن في الإياب وحتى مع تأخرنا بهدف في الشوط الأول كان هناك ثقة في العودة بالنتيجة، وبين شوطي المباراة أبلغت مصطفى شلبي أننا سنفوز ونتأهل".

وواصل "دعم الجماهير كبير، وأشعر أننا انتصرنا على أرتا سولار بسببهم، توقعت أن يغضب الجمهور بعد التأخر في الشوط الأول أو يتوقف عن التشجيع ولكن ذلك لم يحدث وكان الهتاف بكل قوة حتى نهاية المباراة".

وبسؤاله عن تسمية نيمار قال: "جاءت التسمية خلال فترتي في الناشئين وسبب ذلك التنافس مع زميلي يوسف محمود وإسلام عصام على تسجيل الأهداف لذلك كلما حصلت على الكرة ولم أمرر لأنجح في تسجيل هدف، كان رفاعي المدير الفني يقول لي (باصي يا عم نيمار) ومن هنا تم تسميتي بنيمار".

بينما عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي كشف "لم أتوقع ذلك وتوقعت أنه سيتجه لطريق الاحتراف مثل مصطفى محمد ولكنه لم يبلغني بأمر انتقاله، كل لاعب له ظروفه ولكن تفاجئت بصراحة بانتقاله إلى الأهلي".

وكشف سيد عبد الله "إمام عاشور مجنون زمالك ودائما ما كنا نشاهده في غرفته يغني باسم الزمالك لذلك كان الأمر مفاجئا بالنسبة لي، ربما الأمر احترافي كما يقال لكن بالنسبة لي الأمر صعب أن تتربى داخل الزمالك وتتنقل لفريق آخر".

واختتم تصريحاته "عندما احترفت لفترة في تايلاند تحدث معي أكثر من وكيل للانتقال إلى الأهلي ولكن لم يمكنني الإقدام على تلك الخطوة خاصة أنني كنت قائد فريق مواليد 2000 والأمور المادية لا تشغلني مطلقا".

وخاض سيد عبد الله مباراتين مع الزمالك هذا الموسم بواقع مباراة في الدوري وأخرى في الكونفدرالية بإجمالي 86 دقيقة.

ونجح سيد عبد الله -23 عاما- المساهمة في 13 هدفا مع الزمالك في 63 مباراة بقميص الأبيض.

إذ نجح سيد في تسجيل أربعة أهداف وصناعة تسعة آخرين.

الزمالك إمام عاشور سيد عبد الله
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