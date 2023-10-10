حازم إمام عن وديتي المنتخب: هذا ما نريد تحقيقه حتى لو لم نفز

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر إن هدف الفراعنة من وديتي الجزائر وزامبيا ليس الفوز بقدر الاحتكاك والتعلم.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا الخميس المقبل وبعدها يواجه الجزائر وديا في الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث حازم إمام لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "نشعر أننا في مصر فالاستقبال دائما رائع وكل شيء جيد هنا".

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وأكمل "نقيم في معسكر كبير يستمر لسبعة أو ثمانية أيام وهو مصغر لما سيحدث قبل كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "هذا آخر معسكر لنا قبل الاستعداد لأمم إفريقيا لأن الشهر المقبل سنخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكل اللاعبين متواجدين عدا إمام عاشور المصاب".

وعن المباراتين قال: "ليس هدفنا الفوز بل هدفنا الاحتكاك وأن نعرف أين نقف من خلال مستوانا لكن بالطبع نريد الفوز، ولو خسرنا فيجب أن نتعلم مثلما حدث ضد تونس ولكن تلك المرة نحن نشعر أننا بحالة أفضل فوقت لقاء تونس لم يكن الكثير من اللاعبين خاضوا فترة إعداد فلم نكن جاهزين".

وخسر منتخب مصر من تونس في شهر سبتمبر الماضي في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف.

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